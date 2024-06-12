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Haberler Yaşam 10 yıllık eşini 3 çocuğunun gözleri önünde öldürmüştü: Talihsiz kadının boğazını da kesmiş!
Giriş Tarihi: 12.06.2024 12:22 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 12:26

10 yıllık eşini 3 çocuğunun gözleri önünde öldürmüştü: Talihsiz kadının boğazını da kesmiş!

Adana'da geçtiğimiz yıl 10 yıllık eşi Seda Ergül'ü (35), 3 çocuğunun gözleri önünde tabancayla öldüren emekli astsubay Yaşar Ergül'ün (53) ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı davada tanık olarak dinlenen, kadının ilk eşinden olan kızı Sedef S., "Daha önce de de annemin boğazını bıçakla kesmişti. Annem bizi öldüreceğinden korktuğu için şikayetçi olmuyordu" dedi.

MURAT KARAMAN
10 yıllık eşini 3 çocuğunun gözleri önünde öldürmüştü: Talihsiz kadının boğazını da kesmiş!

Korkunç olay; 26 Ekim 2023'te Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Öz Mehtap Apartmanı'nda yaşanmıştı. Yaşar Ergül, otomobille şehir dışına çıkacağını söyledi.

10 yıllık eşini 3 çocuğunun gözleri önünde öldürmüştü: Talihsiz kadının boğazını da kesmiş!

Seda Ergül'ün, iddiaya göre aracın kendisine lazım olduğunu belirtmesi üzerine çift arasında tartışma çıktı.

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10 yıllık eşini 3 çocuğunun gözleri önünde öldürmüştü: Talihsiz kadının boğazını da kesmiş!

Yaşar Ergül, 3 çocuğunun gözleri önünde eşine tabancayla ateş ederek öldürdü.

10 yıllık eşini 3 çocuğunun gözleri önünde öldürmüştü: Talihsiz kadının boğazını da kesmiş!

Tutuklanan Yaşar Ergül 'eşi kasten öldürmek' suçundan Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın ikinci duruşması yapıldı.

10 yıllık eşini 3 çocuğunun gözleri önünde öldürmüştü: Talihsiz kadının boğazını da kesmiş!

Duruşmaya öldürülen Seda Ergül'ün ilk eşinden olan kızı Sedef S. tanık olarak katıldı.

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