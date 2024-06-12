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10 yıllık eşini 3 çocuğunun gözleri önünde öldürmüştü: Talihsiz kadının boğazını da kesmiş!
Giriş Tarihi: 12.06.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
12:26
10 yıllık eşini 3 çocuğunun gözleri önünde öldürmüştü: Talihsiz kadının boğazını da kesmiş!
Adana'da geçtiğimiz yıl 10 yıllık eşi Seda Ergül'ü (35), 3 çocuğunun gözleri önünde tabancayla öldüren emekli astsubay Yaşar Ergül'ün (53) ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı davada tanık olarak dinlenen, kadının ilk eşinden olan kızı Sedef S., "Daha önce de de annemin boğazını bıçakla kesmişti. Annem bizi öldüreceğinden korktuğu için şikayetçi olmuyordu" dedi.