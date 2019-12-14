100 bin sosyal konut projesinde yeni detaylar: TOKİ tarafından yapılacak sosyal konutlar böyle olacak!

AYLIK GELİRİ 5 BİN 500'ÜN ALTINDA OLACAK

Sosyal konut için başvuracak kişinin aylık hane gelirinin net 5 bin 500 liranın üstünde olmaması şartı aranacak. Diğer başvuru şartları ise "T.C. vatandaşı olmak, projenin bulunduğu il-ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak, TOKİ'den daha önce konut satın almamış olmak ve idareden konut kredisi kullanmamış olmak, kendisine eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı, kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak ve başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmuş olmak" şeklinde sıralandı.