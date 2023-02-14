Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında deprem gündemiyle toplandı. Son dakika açıklamasına göre; Başkan Erdoğan depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin TL nakdi yardım yapılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından "Depremzedelere 100 bin TL desteği ne zaman ve kimlere verilecek, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Depremzedelerin yaralarını sarmak amacıyla birçok farklı yardım devlet tarafından sağlanacak. İşte depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlara verilecek olan 100 bin TL desteği hakkında detaylar.