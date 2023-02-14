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Haberler Yaşam 100 bin TL desteği ne zaman ve kimlere verilecek, başvuru şartları nelerdir? Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlara 100 bin TL yardım!
Giriş Tarihi: 14.02.2023 21:31 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 21:33

100 bin TL desteği ne zaman ve kimlere verilecek, başvuru şartları nelerdir? Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlara 100 bin TL yardım!

Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında deprem gündemiyle toplandı. Son dakika açıklamasına göre; Başkan Erdoğan depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin TL nakdi yardım yapılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından "Depremzedelere 100 bin TL desteği ne zaman ve kimlere verilecek, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Depremzedelerin yaralarını sarmak amacıyla birçok farklı yardım devlet tarafından sağlanacak. İşte depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlara verilecek olan 100 bin TL desteği hakkında detaylar.

100 bin TL desteği ne zaman ve kimlere verilecek, başvuru şartları nelerdir? Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlara 100 bin TL yardım!

Başkan Erdoğan depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ailelerin verilecek destek hakkında detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Depremzedelere 100 bin TL desteği ne zaman ve kimlere verilecek, başvuru şartları nelerdir? İşte o yapılacak yardıma ilişkin gelen o açıklama…

100 bin TL desteği ne zaman ve kimlere verilecek, başvuru şartları nelerdir? Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlara 100 bin TL yardım!

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını ulusa sesleniş konuşmasıyla duyurdu. Toplantıda depremden zarar gören şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için yapılması gereken planlamalar ele alınırken depremzedelere yapılacak nakdi yardımlar da netleşti.

İşte 100 bin TL desteği ile ilgili o açıklama;

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100 bin TL desteği ne zaman ve kimlere verilecek, başvuru şartları nelerdir? Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlara 100 bin TL yardım!

HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARINA 100 BİN LİRA NAKDİ YARDIM

"Bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaletli kaynaklar hazırlanmıştır. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler yapacağız. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz."

(Henüz bu ödemenin detayları belli değil gelişmeler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.)

100 bin TL desteği ne zaman ve kimlere verilecek, başvuru şartları nelerdir? Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlara 100 bin TL yardım!

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelere kira yardımı yapılacağını açıklamıştı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada " "Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız. "Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız"

Çalışmalar için 100 milyar liralık kaynak ayırdık. Ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracı olanlara 2 bin lira kira yardımı yapacağız. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından inşa çalışmalarına başlayacağız. ifadeleri almıştı.

100 bin TL desteği ne zaman ve kimlere verilecek, başvuru şartları nelerdir? Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlara 100 bin TL yardım!

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Bir yıl içerisinde inşallah bu yıkılan binaları elimizdeki tip projelerle yeniden inşa edecek yeniden sahiplerine teslim edeceğiz.10 bin lira vatandaşlarımıza vereceğiz. Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımıza kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlamış olacağız.İster Adıyaman'da ister farklı illerde bir yıl benim vatandaşlarım kalabilecek" ifadelerini kullandı.

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