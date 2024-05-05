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Ayda 100 bin TL’ye çoban aranıyor: Vasıfsız birisi bile…
Giriş Tarihi: 05.05.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
14:36
Ayda 100 bin TL’ye çoban aranıyor: Vasıfsız birisi bile…
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hayvancılıkla geçinen aileler ile çiftçiler, yayla ve meraların yolunu tutmaya başladı. Ancak aileler, bir türlü çoban bulamamaktan yakındı. Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer, kentte 100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamadıklarını açıkladı!