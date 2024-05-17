100 Gün Suyun Altında Kaldı 20 Yaş Gençleşti! Suya gömülü gençlik sırrı Florida’da ortaya çıktı

İddiasına göre, bu deney sonucunda yaşlanma sürecini tersine çevirdiğini ve tam 20 yıl gençleştiğini öne sürdü. Yaptığı kan testlerinde, tüm iltihap belirteçlerinde yüzde 50 azalma olduğunu ve kanında sahip olması gerekenden 17 kat daha fazla kök hücre bulunduğunu iddia etti.