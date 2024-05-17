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Haberler Yaşam 100 Gün Suyun Altında Kaldı 20 Yaş Gençleşti! Suya gömülü gençlik sırrı Florida'da ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 17.05.2024 14:47 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 14:47

100 Gün Suyun Altında Kaldı 20 Yaş Gençleşti! Suya gömülü gençlik sırrı Florida'da ortaya çıktı

Florida'nın Key Largo bölgesindeki bir denizaltı üssünde gerçekleştirilen sıra dışı bir deney, sosyal medyada büyük ilgi uyandırıyor. Emekli Deniz Kuvvetleri dalgıcı Dr. Joseph Dituri, insan vücudunu gençleştirebileceğini iddia ettiği olağanüstü bir yöntemi test etmek için 100 gün boyunca suyun altında yaşadı. Bu deney, suyun altında yaşamanın yaşlanmayı tersine çevirebileceği iddiasıyla ilgili büyük tartışmalara yol açıyor.

100 Gün Suyun Altında Kaldı 20 Yaş Gençleşti! Suya gömülü gençlik sırrı Florida’da ortaya çıktı

Dr. Dituri, 30 fit derinliğindeki yüksek basınçlı bir ortamda geçen 100 gün boyunca suyun altında yaşayarak rekor kırdı. Bu süre zarfında günlük aktivitelerini ve ihtiyaçlarını suyun altında gerçekleştirerek vücudunu suyun yaşam kaynağı olarak kabul etti.

100 Gün Suyun Altında Kaldı 20 Yaş Gençleşti! Suya gömülü gençlik sırrı Florida’da ortaya çıktı

İddiasına göre, bu deney sonucunda yaşlanma sürecini tersine çevirdiğini ve tam 20 yıl gençleştiğini öne sürdü. Yaptığı kan testlerinde, tüm iltihap belirteçlerinde yüzde 50 azalma olduğunu ve kanında sahip olması gerekenden 17 kat daha fazla kök hücre bulunduğunu iddia etti.

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100 Gün Suyun Altında Kaldı 20 Yaş Gençleşti! Suya gömülü gençlik sırrı Florida’da ortaya çıktı

Eski dalgıç verdiği röportajda "Temel olarak kök hücre çoğalması, ağrıda azalma, iltihaplanmada azalma ve toksinlerin engellenmesi söz konusu" dedi.

Şu anda 56 yaşında olduğunu söyleyen doktor, elde ettiği verilere dayanarak sudan çıktığında biyolojik yaşının 36 olduğunu iddia etti.

100 Gün Suyun Altında Kaldı 20 Yaş Gençleşti! Suya gömülü gençlik sırrı Florida’da ortaya çıktı

Her hücre bölünmesinde kısalan ve kısaldıkça erken ölümü artıran telomerlerinin su altında uzadığını belirten doktor "suyun altındayken gençleştim" diye konuştu.

100 Gün Suyun Altında Kaldı 20 Yaş Gençleşti! Suya gömülü gençlik sırrı Florida’da ortaya çıktı

Ancak, uzmanlar bu iddiayı bilimsel olarak kanıtlanmış bir yöntem olarak görmüyorlar. Uzun süre su altında yaşamanın ciddi sağlık riskleri taşıdığını ve insan vücudunun su altında uzun süre kalması için evrimleşmediğini belirtiyorlar.

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