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100 Gün Suyun Altında Kaldı 20 Yaş Gençleşti! Suya gömülü gençlik sırrı Florida'da ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 17.05.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
14:47
100 Gün Suyun Altında Kaldı 20 Yaş Gençleşti! Suya gömülü gençlik sırrı Florida'da ortaya çıktı
Florida'nın Key Largo bölgesindeki bir denizaltı üssünde gerçekleştirilen sıra dışı bir deney, sosyal medyada büyük ilgi uyandırıyor. Emekli Deniz Kuvvetleri dalgıcı Dr. Joseph Dituri, insan vücudunu gençleştirebileceğini iddia ettiği olağanüstü bir yöntemi test etmek için 100 gün boyunca suyun altında yaşadı. Bu deney, suyun altında yaşamanın yaşlanmayı tersine çevirebileceği iddiasıyla ilgili büyük tartışmalara yol açıyor.