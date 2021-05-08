100 Rekatlık Kadir Gecesi Namazı Kılınışı: Diyanet ile Kadir Gecesi namazı kaç rekat ve nasıl kılınır?

KADİR GECESİ 100 REKAT NAMAZ FAZİLETİ

Nafile namazlardan olan tesbih namazı, Kadir Gecesi kılındığı zaman Kadir Gecesi namazı adını alır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın beyanına göre bunun dışında kandil gecelerine özel bir namaz bulunmamaktadır. Bu mübarek gecede kılınan Tesbih namazının en azı iki rekat, en çoğu 100 rekattır. Kişi gücü yettiği kadarını kılabilir.