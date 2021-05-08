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Haberler Yaşam 100 Rekatlık Kadir Gecesi Namazı Kılınışı: Diyanet ile Kadir Gecesi namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 07:09

100 Rekatlık Kılınışı: Diyanet ile Kadir Gecesi namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır?

Bir yıldır beklenen Kadir Gecesi'ne nihayet yarın akşam kavuşuyoruz. Tüm Müslüman alemi bu mübarek gecenin faziletlerinden faydalanmak için heyecanla bekliyor. Kadir Gecesi 100 rekat namaz fazileti hakkında bilgi sahibi olanlar, 100 rekatlık nasıl kılınır, kaç rekattır diye araştırıyor. Kadir Gecesi namazı kılınışı ve duası ile bu gecede yapılacak ibadetler araştırılıyor. İşte Diyanet bilgileri ile 100 rekatlık Kadir Gecesi namazı, kılınışı ve okunuşu...

100 Rekatlık Kadir Gecesi Namazı Kılınışı: Diyanet ile Kadir Gecesi namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır?

Müslüman aleminin kavuşmayı heyecanla beklediği Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gecesi idrak olunacak. Bu mübarek geceyi ibadet ile geçirmek isteyenler, kılınışı hakkında bilgilerini tazelemek ve eksiklerini gidermek istiyor. İşte Diyanet bilgileri ile 100 rekatlık Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı kılınışı.

100 Rekatlık Kadir Gecesi Namazı Kılınışı: Diyanet ile Kadir Gecesi namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır?

KADİR GECESİ 100 REKAT NAMAZ FAZİLETİ

Nafile namazlardan olan , Kadir Gecesi kılındığı zaman adını alır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın beyanına göre bunun dışında kandil gecelerine özel bir namaz bulunmamaktadır. Bu mübarek gecede kılınan Tesbih namazının en azı iki rekat, en çoğu 100 rekattır. Kişi gücü yettiği kadarını kılabilir.

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100 Rekatlık Kadir Gecesi Namazı Kılınışı: Diyanet ile Kadir Gecesi namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır?

100 REKATLIK KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

ya da , en az 2 rekat en fazla 100 rekat olacak şekilde kılınır. Kişinin gücü yettiği kadarını kılması doğrudur. Kaza namazlarını tamamladıktan sonra kişi gücü yettiği kadarıyla bu namazı eda eder.

  • Niyet ettikten sonra 100 rekatlık Kadir Gecesi namazı ikişer rekat olarak kılınır.
  • Her rekatta bir Fatiha, bir Kadir Suresi, 3 İhlas Suresi okunur.
  • Her iki rekatta bir selam verilir.
  • Ardından Hz. Peygamber'e salat-ü selam getirilir.
100 Rekatlık Kadir Gecesi Namazı Kılınışı: Diyanet ile Kadir Gecesi namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır?

TESBİH NAMAZI KILINIŞI

Nafile namaz olarak geçen tamamlandıktan sonra dua okumaya başlanır. Bu dualar sırasında zikir ve tövbe de ihmal edilmemelidir.

Namazdan sonra:

  • 10 defa Allahü ekber.
  • 100 defa İnşirah Suresi
  • 100 defa Kadir Suresi
  • 100 defa Resulullah (s.a.v.) Efendimiz'in Hz. Âişe (r.a.) Validemiz'e öğrettiği şu dua okunur ardından dua yapılır:
  • "Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül-afve fa'fü annî"

(Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

100 Rekatlık Kadir Gecesi Namazı Kılınışı: Diyanet ile Kadir Gecesi namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır?

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

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