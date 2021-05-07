HaberlerYaşam100 Rekatlık Kadir Gecesi Namazı Kılınışı: Kadir Gecesi namazı kaç kaç rekat ve nasıl kılınır? Diyanet ile 100 rekatlık Kadir Gecesi namazı kılınışı
Giriş Tarihi: 07.05.2021 10:46Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 23:03
100 Rekatlık Kadir Gecesi Namazı Kılınışı: Kadir Gecesi namazı kaç kaç rekat ve nasıl kılınır? Diyanet ile 100 rekatlık Kadir Gecesi namazı kılınışı
Bir yıldır beklenen Kadir Gecesi'ne nihayet yarın akşam kavuşuyoruz. Tüm Müslüman alemi bu mübarek gecenin faziletlerinden faydalanmak için heyecanla bekliyor. Kadir Gecesi 100 rekat namaz fazileti hakkında bilgi sahibi olanlar, 100 rekatlık Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır diye araştırıyor. Kadir Gecesi namazı kılınışı ve duası ile bu gecede yapılacak ibadetler araştırılıyor. İşte Diyanet bilgileri ile 100 rekatlık Kadir Gecesi namazı, Tesbih namazı kılınışı ve Kadir Suresi okunuşu...