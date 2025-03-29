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Haberler Yaşam 1000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI ÖDEME TAKVİMİ bekleniyor! Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 13:50 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 13:50

1000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI ÖDEME TAKVİMİ bekleniyor! Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Meclis'te kabul edilen düzenlemeyle ikramiye 4.000 TL'ye yükseltildi. İlk ödeme 24-28 Mart tarihlerinde 3.000 TL olarak yapıldı, ikinci etapta ise 1.000 TL'lik fark ödenecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri toplamda 4.000 TL alacak. Emekliler, "1000 TL emekli ikramiyesi farkı bayramdan önce yatar mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak? İşte, detaylar.

1000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI ÖDEME TAKVİMİ bekleniyor! Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?

İLK ETAPTA 3000 TL YATIRILDI!

Bayram ikramiyesinin 4 bin TL'ye yükseltilmesini içeren teklifin TBMM'de henüz yasalaşmaması nedeniyle, emeklilere ilk etapta 3 bin TL ödeme yapıldı.

SGK tarafından açıklanan takvime göre, ikramiyeler 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara geçti.

1000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI ÖDEME TAKVİMİ bekleniyor! Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimini duyurdu. İkramiyeler 24-28 Mart tarihleri arasında yatırıldı, ancak ilk etapta 3.000 TL ödendi. Yasal düzenleme tamamlandığında eksik 1.000 TL'lik fark ödenecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, "1000 TL ikramiye farkı bayramdan önce yatacak mı?" sorusunu araştırıyor. Peki, 4A,4 B, 4C emekli ikramiyesi farkı ne zaman yatacak? İşte detaylar…

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1000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI ÖDEME TAKVİMİ bekleniyor! Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?

İKİNCİ ETAPTA 1000 TL'LİK FARK YATIRILACAK!

Emekli ikramiyeleri 24-28 Mart tarihleri arasında tahsis numarasına göre hesaplara yatırıldı. Ancak, ilk etapta 3.000 TL ödeme yapıldığı görüldü. Bunun nedeni, ilgili yasal düzenlemenin henüz yürürlüğe girmemiş olması. Kanun çıktığında, eksik kalan 1.000 TL'lik fark da emeklilere ödenecek.

1000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI ÖDEME TAKVİMİ bekleniyor! Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYE FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

TBMM'deki teklifin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla fark ödemesi de en kısa sürede hesaplara yatırılacak.

Konuya ilişkin SGK'dan yapılan açıklamada;

"Resmi Gazete'de yayımlanmasının akabinde en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" denildi.

1000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI ÖDEME TAKVİMİ bekleniyor! Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Emekli ikramiyelerinin zamlı farkları ise yasanın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından hesaplara geçecek.