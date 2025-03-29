1000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI ÖDEME TAKVİMİ bekleniyor! Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?

İKİNCİ ETAPTA 1000 TL'LİK FARK YATIRILACAK!

Emekli ikramiyeleri 24-28 Mart tarihleri arasında tahsis numarasına göre hesaplara yatırıldı. Ancak, ilk etapta 3.000 TL ödeme yapıldığı görüldü. Bunun nedeni, ilgili yasal düzenlemenin henüz yürürlüğe girmemiş olması. Kanun çıktığında, eksik kalan 1.000 TL'lik fark da emeklilere ödenecek.