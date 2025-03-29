Haberler
Yaşam
1000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI ÖDEME TAKVİMİ bekleniyor! Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
13:50
1000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI ÖDEME TAKVİMİ bekleniyor! Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Meclis'te kabul edilen düzenlemeyle ikramiye 4.000 TL'ye yükseltildi. İlk ödeme 24-28 Mart tarihlerinde 3.000 TL olarak yapıldı, ikinci etapta ise 1.000 TL'lik fark ödenecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri toplamda 4.000 TL alacak. Emekliler, "1000 TL emekli ikramiyesi farkı bayramdan önce yatar mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak? İşte, detaylar.