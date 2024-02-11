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1000 TL için infaz! Aynı masadaki 2 arkadaşını vurdu: Şok sözleri ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 11.02.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
18:27
1000 TL için infaz! Aynı masadaki 2 arkadaşını vurdu: Şok sözleri ortaya çıktı...
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Sarıot Köyü'nde önceki gün iki kişinin vurularak öldürüldüğü saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Bayramiç'te saklandıkları evde yakalanan Zaza lakaplı Ahmet K'nin Aydın ve Avcı ile aynı masada birkaç dakika önce yemek yiyip alkol aldığı, daha sonra otomobille yollarını kesip 1000 TL için infazı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Olayda kullanılan av tüfeği, cinayetin işlendiği bölgeye 8 kilometre uzaklıkta bir dere kenarında bulunurken; pazarlık konusu motorsikletin çalıntı olduğu belirlendi. SABAH, kanlı infazın detaylarına ulaştı.