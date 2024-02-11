1000 TL için infaz! Aynı masadaki 2 arkadaşını vurdu: Şok sözleri ortaya çıktı...

Fotoğraftaki: Zaza lakaplı Ahmet K.

Taraflar önce aralarında anlaşırken daha sonra tüfeği inceleyen Ahmet K. ve arkadaşları tüfeğin bu fiyat etmeyeceğini söyleyerek alkolünde etkisiyle Şakir Aydın, Tayfun Avcı ve Ali G, ile tartışmaya başladı. Tartışma diğerlerinin araya girmesiyle yatışırken, Şakir Aydın ve Tayfun Avcı 21:30 sıralarında motosikletle Bayramiç'e gitmek üzere kapıya çıktı.