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Haberler Yaşam 1000 TL için infaz! Aynı masadaki 2 arkadaşını vurdu: Şok sözleri ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 11.02.2024 18:15 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 18:27

1000 TL için infaz! Aynı masadaki 2 arkadaşını vurdu: Şok sözleri ortaya çıktı...

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Sarıot Köyü'nde önceki gün iki kişinin vurularak öldürüldüğü saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Bayramiç'te saklandıkları evde yakalanan Zaza lakaplı Ahmet K'nin Aydın ve Avcı ile aynı masada birkaç dakika önce yemek yiyip alkol aldığı, daha sonra otomobille yollarını kesip 1000 TL için infazı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Olayda kullanılan av tüfeği, cinayetin işlendiği bölgeye 8 kilometre uzaklıkta bir dere kenarında bulunurken; pazarlık konusu motorsikletin çalıntı olduğu belirlendi. SABAH, kanlı infazın detaylarına ulaştı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
1000 TL için infaz! Aynı masadaki 2 arkadaşını vurdu: Şok sözleri ortaya çıktı...

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde dün akşam saatlerinde ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Sarıot- Köseler yolu üzerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti...

1000 TL için infaz! Aynı masadaki 2 arkadaşını vurdu: Şok sözleri ortaya çıktı...

Bayramiç İlçesi'nde oturan Şakir Aydın (35),Tayfun Avcı (24) ve Ali G, bir motosiklet pazarlığı için arkadaşları Ahmet K, Çoşkun Ö. ve Deniz B. İle Sarıot Köyü'nde buluştular. Birlikte yemek yiyip alkol alan gençler, motosiklet için de pazarlığa tutuştular.

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1000 TL için infaz! Aynı masadaki 2 arkadaşını vurdu: Şok sözleri ortaya çıktı...

İddiaya göre fiyatta anlaşamayan Şakir Aydın, Tayfun Avcı ve Ali G, Zaza lakaplı tütüncü dükkanı sahibi Ahmet K. ve arkadaşlarına para yerine yanlarındaki getirdikleri av tüfeğini motosikletle takas etmeyi teklif ettiler.

1000 TL için infaz! Aynı masadaki 2 arkadaşını vurdu: Şok sözleri ortaya çıktı...

Fotoğraftaki: Zaza lakaplı Ahmet K.

Taraflar önce aralarında anlaşırken daha sonra tüfeği inceleyen Ahmet K. ve arkadaşları tüfeğin bu fiyat etmeyeceğini söyleyerek alkolünde etkisiyle Şakir Aydın, Tayfun Avcı ve Ali G, ile tartışmaya başladı. Tartışma diğerlerinin araya girmesiyle yatışırken, Şakir Aydın ve Tayfun Avcı 21:30 sıralarında motosikletle Bayramiç'e gitmek üzere kapıya çıktı.

1000 TL için infaz! Aynı masadaki 2 arkadaşını vurdu: Şok sözleri ortaya çıktı...

Bu sırada iddiaya göre Zaza lakaplı tütüncü dükkanı sahibi Ahmet K. dışarıya çıkarak motosiklet için 1000 TL fark istedi. Şakir Aydın ve Tayfun Avcı bu teklifi kabul etmeyerek tüfeği almadan motosikletle Bayramiç'e doğru yola çıktı.

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