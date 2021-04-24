1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları sorgula! E devlet ile 3 faz 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen 1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları sorgulaması devam ediyor. Koronavirüs salgınında ekonomik açıdan en çok etkilenen vatandaşların yararlandığı sosyal pandemi destek başvurusu e devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İlk iki faz ödemeleri ihtiyaç sahiplerine yapılırken 3. faz sosyal yardım parası başvurusu yapan vatandaşlar da ödemelerin sorgulamasını yapabiliyor. İşte E Devlet başvuru ve sorgulama ekranı ile 3 faz 1000 TL pandemi desteği başvuru sonuçları sorgulamaları ile ilgili ayrıntılar