Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları sorgulama! E devlet ile 3 faz 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 24.04.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 09:17

sorgulama! E devlet ile 3 faz başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen sorgulaması devam ediyor. Koronavirüs salgınında ekonomik açıdan en çok etkilenen vatandaşların yararlandığı sosyal pandemi destek başvurusu e devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İlk iki faz ödemeleri ihtiyaç sahiplerine yapılırken 3. faz sosyal yardım parası başvurusu yapan vatandaşlar da ödemelerin sorgulamasını yapabiliyor. İşte E Devlet başvuru ve sorgulama ekranı ile 3 faz 1000 TL pandemi desteği başvuru sonuçları sorgulamaları ile ilgili ayrıntılar

1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları sorgula! E devlet ile 3 faz 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

1000 TL sosyal yardımı başvuru sonuçları ile ilgili sorgulamalar son dönemde epey hız kazandı. Devlet tarafından verilen ödenekten yararlanmak isteyenler 1000 TL pandemi yardım başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır, desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere gerekli şartları sağlayan vatandaşlar 3.faz 1000 TL sosyal yardım parasından faydalanabiliyor. İşte E Devlet ile pandemi 3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği sonuçları ve başvuru detayları…

1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları sorgula! E devlet ile 3 faz 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

1000 TL SOSYAL YARDIM DESTEK PARASI BAŞVURU SORGULA!

ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Son olarak e-Devlet üzerinden alınan başvurunun yine sonuçları da e-Devlet üzerinden öğrenildiği biliniyor. Olumlu sonuçlanan başvuruların ardından sosyal yardım parası PTT'den teslim edilirken başvurular hala devam ediyor…

1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları sorgula! E devlet ile 3 faz 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

1000 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUCU SORGULA

"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları sorgula! E devlet ile 3 faz 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

KİMLER SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU YAPABİLİR?

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak.

SON DAKİKA