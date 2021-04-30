Bakanlık'tan yapılan açıklama doğrultusunda sosyal destek ödemeleri 3.faz olacak şekilde yapılmaya devam ediliyor. 3.faz dönemi dinamik bir dönem olarak açıklanmış ve 4.faz yerine başvuruların 3.faz döneminden devam edeceği duyurulmuştu. Bu kapsamda; salgın süresince yaşanan ekonomik sıkıntıların giderilmesi adına 1000 TL sosyal yardım parası gerekli şartları sağlayan vatandaşlara veriliyor. E Devlet üzerinden yapılan sosyal destek başvurusunun sonuçları da yine E Devlet üzerinen sorgulanabiliyor. Bu kapsamda; 1000 TL pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? E Devlet ile 3.faz 1000 TL sosyal yardım parası sonuç sorgula