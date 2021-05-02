1000 TL pandemi sosyal yardım parası başvurusu ve sonuç sorgulama ekranı! E Devlet ile 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Geçtiğimiz yıldan beri ödenen pandemi parası başvuruları 2021 yılında da devam ediyor. Başkan Erdoğan; sosyal yardım parası hakkında geçtiğimiz haftalarda önemli açıklamalarda bulunmuştu. "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz." İfadelerini kullanan Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ile birlikte pandemi sosyal yardım parası hakkında sorgulamalar başladı. E Devlet ile 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal yardım parası sonuç sorgulama ekranı 2021!