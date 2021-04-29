Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıların yarattığı olumsuzlukların giderilmesi adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen 1000 TL sosyal yardım parası başvuru şartları merak ediliyor. Pandemi parası alacak kişilerin evlerine PTT görevlileri tarafından zarfta teslim edilen pandemi destek parasına başvurmak isteyenler ile başvurup sonuçlarını sorgulamak isteyenler araştırmalarını bu yönde sürdürmeye devam ediyor. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirtilen günlerde başvuru yapma hakkına sahip olunan 1000 TL sosyal yardım desteği (pandemi parası) başvuru şartları neler ve kimler alabilir? E Devlet ile 3.faz 1000 TL sosyal yardım parası başvuru formu ve sonuç sorgulama ekranı!