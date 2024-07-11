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Haberler Yaşam 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı olanlar kaç TL alacak? 2024 Temmuz SSK-Bağkur emekli kök maaş hesaplama
Giriş Tarihi: 11.07.2024 08:11 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 08:11

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı olanlar kaç TL alacak? 2024 Temmuz SSK-Bağkur emekli kök maaş hesaplama

Temmuz Emekli zammı 2024 belli oldu. Temmuz Aralık dönemini kapsayacak olan maaş zammı enflasyonla açıklandı. Açıklanan enflasyon verilerine göre emekliler yüzde 24,73 enflasyon zammı ile maaşlarında artış yaşayacak.Enflasyon oranlarıyla emekli zammının belirlenmesinin ardından en düşük maaş da araştırılıyor. Zamlı maaşlarını merak eden vatandaşlar 'ne kadar maaş alırım' sorusuna cevap. Peki; 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak? İşte; SSK, Bağkur 2024 Emekli maaşı hesaplama tablosu…

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı olanlar kaç TL alacak? 2024 Temmuz SSK-Bağkur emekli kök maaş hesaplama

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, TL maaş alacak sorusu gündemde. Enflasyon verileriyle belirlenen yüzde 27,73 emekli zammı sonrası maaşlar, SSK ve Bağ-kur için ayrı ayrı araştırılıyor. 2024 Temmuz emekli maaşı zammı hesaplama tablosu vatandaşların sorgulamasında. Peki; en düşük maaş ne kadar, kim ne kadar maaş alacak? İşte, emekli maaşlarında son gelişmeler!

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı olanlar kaç TL alacak? 2024 Temmuz SSK-Bağkur emekli kök maaş hesaplama

6 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 24,73
Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18, mayıs ayında yüzde 3,37 oldu. Haziran ayında ise bu rakam 1,64 oldu. Bununla beraber 6 aylık enflasyon rakamı da yüzde 24,73 olarak hesaplandı.

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10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı olanlar kaç TL alacak? 2024 Temmuz SSK-Bağkur emekli kök maaş hesaplama

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18, mayıs ayı için 3,37 ve haziran ayı için 1,64 enflasyon farkını hak etmiş oldu.
Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 24,73 olarak belirlendi.
Buna göre; Emekliler yüzde 24,73'lük zammı hakketmiş oldu.

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı olanlar kaç TL alacak? 2024 Temmuz SSK-Bağkur emekli kök maaş hesaplama

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Ocak zammıyla birlikte en düşük maaş 10 bin TL olmuştu. Temmuz zammı sonrası yeniden rakam belirlenmedi. Konuyla ilgili gözler Bakan Vedat Işıkhan ve Başkan Erdoğan'da!
En güçlü tahmin en düşük maaşın 13 bin TL seviyesine çekilmesi yönünde.

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KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2024

Emekli kök aylığı, aylık tutar ve ek ödeme tutarı ile beraber hesaplanır.

Emekli Kök Maaş = Aylık Tutar + Ek Ödeme Tutarı

Emekli aylık toplam tutar ise; emekli kök aylığı hazine desteği (5510 Ek 19) ve kesintiler çıkarılarak hesaplanmaktadır.

Toplam Emekli Maaşı = (Emekli Kök Maaş + 5510 EK 19 Hazine Desteği) – Kesintiler

Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan bu formül, emekli olacak kişinin kazancını dikkate alarak toplam emekli maaşını belirlemektedir.

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