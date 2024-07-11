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10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı olanlar kaç TL alacak? 2024 Temmuz SSK-Bağkur emekli kök maaş hesaplama
Giriş Tarihi: 11.07.2024 08:11
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
08:11
10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı olanlar kaç TL alacak? 2024 Temmuz SSK-Bağkur emekli kök maaş hesaplama
Temmuz Emekli zammı 2024 belli oldu. Temmuz Aralık dönemini kapsayacak olan maaş zammı enflasyonla açıklandı. Açıklanan enflasyon verilerine göre emekliler yüzde 24,73 enflasyon zammı ile maaşlarında artış yaşayacak.Enflasyon oranlarıyla emekli zammının belirlenmesinin ardından en düşük maaş da araştırılıyor. Zamlı maaşlarını merak eden vatandaşlar 'ne kadar maaş alırım' sorusuna cevap. Peki; 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak? İşte; SSK, Bağkur 2024 Emekli maaşı hesaplama tablosu…