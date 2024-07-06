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10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak? 2024 Temmuz SSK-Bağkur emekli kök maaş tablosu
Giriş Tarihi: 06.07.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
19:52
10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak? 2024 Temmuz SSK-Bağkur emekli kök maaş tablosu
Temmuz Emekli zammı 2024 belirlendi. Temmuz Aralık dönemini kapsayacak olan maaş zammı enflasyonla netleşti. Açıklanan enflasyon verilerine göre emekliler yüzde 24,73 enflasyon zammı ile maaşlarında artış yaşayacak.Enflasyon oranlarıyla emekli zammının belirlenmesinin ardından en düşük maaş da araştırılıyor. Zamlı maaşlarını merak eden vatandaşlar 'ne kadar maaş alırım' sorusuna cevap. Peki; 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak? İşte; SSK, Bağkur 2024 Emekli maaşı hesaplama tablosu…