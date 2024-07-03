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Haberler Yaşam 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar maaş alacak? 2024 Temmuz SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama
Giriş Tarihi: 03.07.2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 11:03

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar maaş alacak? 2024 Temmuz SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama

2024 Temmuz Emekli zammı belli oldu. Yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak maaş zammı enflasyonla ortaya çıktı. Buna göre hak sahipleri yüzde 24,73 enflasyon zammı ile artış alacak. Öte yandan en düşük maaş da araştırılıyor. Zamlı maaşlarını merak eden milyonlarca vatandaş 'ne kadar maaş alırım' sorusuna yanıt arıyor. Peki; 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak? İşte; SSK, Bağkur 2024 Emekli maaşı hesaplama tablosu…

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar maaş alacak? 2024 Temmuz SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, TL maaş alacak araştırılıyor. Yüzde 27,73 olarak ortaya çıkan emekli zammı sonrası maaşlar, SSK ve Bağ-kur için ayrı ayrı değerlendiriliyor. 2024 Temmuz emekli maaşı zammı hesaplama tablosu kontrol edilmeye başladı. Peki; en düşük maaş ne kadar, kim ne kadar maaş alacak? İşte, emekli maaşlarında son durum!

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar maaş alacak? 2024 Temmuz SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama

2024 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları netleşti ve memur ile emeklinin zam oranı ortaya çıktı. Buna göre enflasyon hesabına göre 2024 temmuz emekli zammı 24,73 oldu.

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10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar maaş alacak? 2024 Temmuz SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Ocak zammıyla birlikte en düşük maaş 10 bin TL olmuştu. Temmuz zammı sonrası yeniden rakam belirlenmedi. Konuyla ilgili gözler Bakan Vedat Işıkhan ve Başkan Erdoğan'da!

En güçlü tahmin en düşük maaşın 13 bin TL seviyesine çekilmesi yönünde.

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar maaş alacak? 2024 Temmuz SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama

KÖK MAAŞ NASIL ÖĞRENİLİR?

Belirlenen zam oranı emeklinin kök maaşı üzerine yansıyor. Emekli maaşı hesaplama yapmak isteyen bir kişi önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapacak. Ardından emekli maaşı detay kısmına girerek kök maaşını görüntüleyecek.

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar maaş alacak? 2024 Temmuz SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Yüzde 24,73 oranındaki emekli zammı oranı hesaplandı. En düşük emekli maaşı beklendiği üzere 13 bin TL olursa ödemeler aşağıdaki gibi olacak:

Kök maaşa göre emekli zammı hesaplama tablosu:

Kök maaş: 9.000

Yüzde zam: 11.226

Yüzde 4 ek ödeme: 449

Toplam maaş: 11.675

Hesaba yatacak tutar: 13.000

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