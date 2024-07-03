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10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar maaş alacak? 2024 Temmuz SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama
Giriş Tarihi: 03.07.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
11:03
10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar maaş alacak? 2024 Temmuz SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama
2024 Temmuz Emekli zammı belli oldu. Yılın ikinci yarısından itibaren geçerli olacak maaş zammı enflasyonla ortaya çıktı. Buna göre hak sahipleri yüzde 24,73 enflasyon zammı ile artış alacak. Öte yandan en düşük maaş da araştırılıyor. Zamlı maaşlarını merak eden milyonlarca vatandaş 'ne kadar maaş alırım' sorusuna yanıt arıyor. Peki; 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak? İşte; SSK, Bağkur 2024 Emekli maaşı hesaplama tablosu…