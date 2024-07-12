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10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alana ne kadar zam geldi? İşte, Temmuz maaş tablosu 2024!
Giriş Tarihi: 12.07.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
11:24
10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alana ne kadar zam geldi? İşte, Temmuz maaş tablosu 2024!
SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin yüzde kaç zam aldığı da açıklandı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24,73 oranında; memur emeklisi ise yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bu noktada Temmuz- Aralık dönemini kapsayacak olan emekli maaşı ödemeleri için sorgulamalar hız kazandı. Bu durumda ne kadar emekli maaşı alırım sorusu yanıt arıyor. Peki, 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alana ne kadar zam geldi? İşte, Temmuz maaş tablosu 2024!