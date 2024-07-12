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Haberler Yaşam 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alana ne kadar zam geldi? İşte, Temmuz maaş tablosu 2024!
Giriş Tarihi: 12.07.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 11:24

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alana ne kadar zam geldi? İşte, Temmuz maaş tablosu 2024!

SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin yüzde kaç zam aldığı da açıklandı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24,73 oranında; memur emeklisi ise yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bu noktada Temmuz- Aralık dönemini kapsayacak olan emekli maaşı ödemeleri için sorgulamalar hız kazandı. Bu durumda ne kadar emekli maaşı alırım sorusu yanıt arıyor. Peki, 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alana ne kadar zam geldi? İşte, Temmuz maaş tablosu 2024!

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alana ne kadar zam geldi? İşte, Temmuz maaş tablosu 2024!

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak sorusu gündemde. Her ay tahsisat numarasına göre 17 ile 26'sı arasında yatırılan emekli maaşlarında 6 aylık enflasyon oranın netleşmesinin ardından 2024 Temmuz-Aralık dönemi zam miktarı belli oldu. Peki, 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alana ne kadar zam geldi? İşte, Temmuz maaş tablosu 2024!

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alana ne kadar zam geldi? İşte, Temmuz maaş tablosu 2024!

2024 HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; Enflasyon haziran ayında aylık bazda yüzde 1,64 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 71,60'a yükseldi.

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10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alana ne kadar zam geldi? İşte, Temmuz maaş tablosu 2024!

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Altı aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin zam tablosu da netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre altı aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Böylece emeklilerin alacağı zam yüzde 24,73 oldu.

Memur ve memur emeklisinin zammı da yüzde 19,30 olarak hesaplandı.

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alana ne kadar zam geldi? İşte, Temmuz maaş tablosu 2024!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Ocak zammıyla birlikte en düşük maaş 10 bin TL olmuştu. Temmuz zammı sonrası yeniden rakam belirlenmedi. Konuyla ilgili gözler Bakan Vedat Işıkhan ve Başkan Erdoğan'da!

En güçlü tahmin en düşük maaşın 13 bin TL seviyesine çekilmesi yönünde.

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alana ne kadar zam geldi? İşte, Temmuz maaş tablosu 2024!

KÖK MAAŞ HESAPLAMA

Emekli kök aylığı, aylık tutar ve ek ödeme tutarı ile beraber hesaplanır.

Emekli Kök Maaş = Aylık Tutar + Ek Ödeme Tutarı

Emekli aylık toplam tutar ise; emekli kök aylığı hazine desteği (5510 Ek 19) ve kesintiler çıkarılarak hesaplanmaktadır.

Toplam Emekli Maaşı = (Emekli Kök Maaş + 5510 EK 19 Hazine Desteği) – Kesintiler

Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan bu formül, emekli olacak kişinin kazancını dikkate alarak toplam emekli maaşını belirlemektedir.

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