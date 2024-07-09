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10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak? SSK, Bağkur emekli maaş hesaplama ekranı
Giriş Tarihi: 09.07.2024 06:56
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
06:57
10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak? SSK, Bağkur emekli maaş hesaplama ekranı
Temmuz Emekli zammı 2024 netleşti. Temmuz Aralık dönemini kapsayacak olan maaş zammı enflasyonla açıklandı. Açıklanan enflasyon verilerine göre emekliler yüzde 24,73 enflasyon zammı ile maaşlarında artış görülecek. Enflasyon oranlarıyla emekli zammının belirlenmesinin ardından en düşük maaş da merak edilmeye başladı. Zamlı maaşlarını merak eden vatandaşlar 'ne kadar maaş alırım' sorusuna cevap. Peki; 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak? İşte; SSK, Bağkur 2024 Emekli maaşı hesaplama tablosu…