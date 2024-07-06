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Haberler Yaşam 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı zammı tablosu!
Giriş Tarihi: 06.07.2024 07:43 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 07:43

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı zammı tablosu!

Emekli zammı 2024 Temmuz-Aralık dönemi için belli oldu. Haziran ayı enflasyonu ile birlikte emekli zam oranı ortaya çıktı. 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışları yüzde 24,73 olacak. Zamlı aylıklarını merak eden milyonlarca vatandaş maaş hesaplama işlemlerine başladı. "10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu noktada 2024 Temmuz zammı ile emekli maaşı zammı tablosu kontrol ediliyor. İşte, 2024 Emekli zammı ile SSK ve Bağkur tahmini en düşük ve en yüksek emekli maaşları…

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı zammı tablosu!

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak merak ediliyor. Yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamları ile emekli maaşı zam oranı yüzde 24,73 olarak belirlendi. Böylece 2024 yılının sonuna kadar geçerli olacak zamlı emekli maaşı tablosu sorgulanıyor. Alacakları yeni aylık tutarlarını merak eden milyonlarca vatandaş SSK ve Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı araştırmasına başladı. Peki, 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? İşte, 2024 Temmuz emekli zammı sonrası SSK ve Bağ-kur emekli maaşları son durum…

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı zammı tablosu!

2024 HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; Enflasyon haziran ayında aylık bazda yüzde 1,64 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 71,60'a yükseldi.

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10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı zammı tablosu!

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Altı aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin zam tablosu da netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre altı aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Böylece emeklilerin alacağı zam yüzde 24,73 oldu.

Memur ve memur emeklisinin zammı da yüzde 19,30 olarak hesaplandı.

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı zammı tablosu!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Ocak zammıyla birlikte en düşük maaş 10 bin TL olmuştu. Temmuz zammı sonrası yeniden rakam belirlenmedi. Konuyla ilgili gözler Bakan Vedat Işıkhan ve Başkan Erdoğan'da!

En güçlü tahmin en düşük maaşın 13 bin TL seviyesine çekilmesi yönünde.

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı zammı tablosu!

KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2023

Emekli kök aylığı, aylık tutar ve ek ödeme tutarı ile beraber hesaplanır.

Emekli Kök Maaş = Aylık Tutar + Ek Ödeme Tutarı

Emekli aylık toplam tutar ise; emekli kök aylığı hazine desteği (5510 Ek 19) ve kesintiler çıkarılarak hesaplanmaktadır.

Toplam Emekli Maaşı = (Emekli Kök Maaş + 5510 EK 19 Hazine Desteği) – Kesintiler

Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan bu formül, emekli olacak kişinin kazancını dikkate alarak toplam emekli maaşını belirlemektedir.

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