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10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı zammı tablosu!
Giriş Tarihi: 06.07.2024 07:43
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
07:43
10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı zammı tablosu!
Emekli zammı 2024 Temmuz-Aralık dönemi için belli oldu. Haziran ayı enflasyonu ile birlikte emekli zam oranı ortaya çıktı. 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışları yüzde 24,73 olacak. Zamlı aylıklarını merak eden milyonlarca vatandaş maaş hesaplama işlemlerine başladı. "10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu noktada 2024 Temmuz zammı ile emekli maaşı zammı tablosu kontrol ediliyor. İşte, 2024 Emekli zammı ile SSK ve Bağkur tahmini en düşük ve en yüksek emekli maaşları…