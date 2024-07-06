10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı zammı tablosu!

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak merak ediliyor. Yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamları ile emekli maaşı zam oranı yüzde 24,73 olarak belirlendi. Böylece 2024 yılının sonuna kadar geçerli olacak zamlı emekli maaşı tablosu sorgulanıyor. Alacakları yeni aylık tutarlarını merak eden milyonlarca vatandaş SSK ve Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı araştırmasına başladı. Peki, 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? İşte, 2024 Temmuz emekli zammı sonrası SSK ve Bağ-kur emekli maaşları son durum…