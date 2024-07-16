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Haberler Yaşam 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı olanlar kaç TL alacaklar? 2024 Temmuz zammı ile yeni emekli maaşı tablosu
Giriş Tarihi: 16.07.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 12:36

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı olanlar kaç TL alacaklar? 2024 Temmuz zammı ile yeni emekli maaşı tablosu

En düşük emekli maaşı açıklandı. Temmuz Aralık dönemini kapsayacak olan maaş zammı açıklandı. Açıklanan enflasyon verilerine göre emekliler yüzde 24,73 enflasyon zammı ile maaşlarında artış görülecek. Enflasyon oranlarıyla emekli zammının belirlenmesinin ardından en düşük maaşa da za geldi. Zamlı maaşlarını merak eden vatandaşlar 'ne kadar maaş alırım' sorusuna cevap. Peki; 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak? İşte; SSK, Bağkur 2024 Emekli maaşı hesaplama tablosu…

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı olanlar kaç TL alacaklar? 2024 Temmuz zammı ile yeni emekli maaşı tablosu

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, TL maaş alacak sorusu gündemde. En düşük emekli maaşının netleşmesiyle SSK ve Bağ-kur için ayrı ayrı araştırılıyor. 2024 Temmuz emekli maaşı zammı hesaplama tablosu vatandaşların sorgulamasında. Peki; en düşük maaş ne kadar, kim ne kadar maaş alacak? İşte, emekli maaşlarında son gelişmeler!

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı olanlar kaç TL alacaklar? 2024 Temmuz zammı ile yeni emekli maaşı tablosu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan koordineli bir şekilde teknik ve bütçe çalışmasını gerçekleştirdi. Çalışma AK Parti kurmaylarıyla da paylaşıldı.

Emekliye zam çalışmasına ilişkin hazırlanan alternatifli rapor Başkan Erdoğan'a sunuldu ve karar verildi.

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu.

: Emekli maaşı düzenlemesi için son aşamaya gelindi. AK Parti en düşük emekli maaşı için yeni rakamı açıkladı. Buna göre en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu. Düzenleme süratle Meclis'e sevk edilecek. Emekliye zam düzenlemesi ile kök maaşı 8.020 TL'nin altında olan ve sıfır zam alan 1,8 milyon vatandaşın geliri artacak.

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10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı olanlar kaç TL alacaklar? 2024 Temmuz zammı ile yeni emekli maaşı tablosu

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18, mayıs ayı için 3,37 ve haziran ayı için 1,64 enflasyon farkını hak etmiş oldu.
Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 24,73 olarak belirlendi.
Buna göre; Emekliler yüzde 24,73'lük zammı haketmiş oldu.

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı olanlar kaç TL alacaklar? 2024 Temmuz zammı ile yeni emekli maaşı tablosu

KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2024

Emekli kök aylığı, aylık tutar ve ek ödeme tutarı ile beraber hesaplanır.

Emekli Kök Maaş = Aylık Tutar + Ek Ödeme Tutarı

Emekli aylık toplam tutar ise; emekli kök aylığı hazine desteği (5510 Ek 19) ve kesintiler çıkarılarak hesaplanmaktadır.

Toplam Emekli Maaşı = (Emekli Kök Maaş + 5510 EK 19 Hazine Desteği) – Kesintiler

Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan bu formül, emekli olacak kişinin kazancını dikkate alarak toplam emekli maaşını belirlemektedir.

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı olanlar kaç TL alacaklar? 2024 Temmuz zammı ile yeni emekli maaşı tablosu

10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Yüzde 24,73 oranındaki emekli zammı oranı hesaplandı. En düşük emekli maaşı beklendiği üzere 13 bin TL olursa ödemeler aşağıdaki gibi olacak:

Kök maaşa göre emekli zammı hesaplama tablosu:

Kök maaş: 9.000

Yüzde zam: 11.226

Yüzde 4 ek ödeme: 449

Toplam maaş: 11.675

Hesaba yatacak tutar: 13.000

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