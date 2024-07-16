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10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı olanlar kaç TL alacaklar? 2024 Temmuz zammı ile yeni emekli maaşı tablosu
Giriş Tarihi: 16.07.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
12:36
10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı olanlar kaç TL alacaklar? 2024 Temmuz zammı ile yeni emekli maaşı tablosu
En düşük emekli maaşı açıklandı. Temmuz Aralık dönemini kapsayacak olan maaş zammı açıklandı. Açıklanan enflasyon verilerine göre emekliler yüzde 24,73 enflasyon zammı ile maaşlarında artış görülecek. Enflasyon oranlarıyla emekli zammının belirlenmesinin ardından en düşük maaşa da za geldi. Zamlı maaşlarını merak eden vatandaşlar 'ne kadar maaş alırım' sorusuna cevap. Peki; 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak? İşte; SSK, Bağkur 2024 Emekli maaşı hesaplama tablosu…