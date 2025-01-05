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11 Aralık 1941’de Sürgündeki Polonya hükümeti Japonya’ya savaş ilan edince, Japonya hükümeti nasıl bir cevap vermiştir?
Giriş Tarihi: 05.01.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
21:41
11 Aralık 1941’de Sürgündeki Polonya hükümeti Japonya’ya savaş ilan edince, Japonya hükümeti nasıl bir cevap vermiştir?
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile her Cuma ve Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 5 Ocak günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen soru 11 Aralık 1941'de Sürgündeki Polonya hükümeti Japonya'ya savaş ilan edince, Japonya hükümeti nasıl bir cevap vermiştir? için araştırmalar başladı. İşte o 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı