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Haberler Yaşam 11. kattan düşen Özlem Akman’ın son sözleri ortaya çıktı! Şarkıcı ablası Esra Akman anlattı!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 10:02

11. kattan düşen Özlem Akman’ın son sözleri ortaya çıktı! Şarkıcı ablası Esra Akman anlattı!

Güzellik uzmanı Özlem Akman, rezidansın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Polis şüpheli ölümü aydınlatmak için harekete geçti. Olay anında şarkıcı ablası ile erkek arkadaşının da evde olduğu belirlendi. Şarkıcı Esra Akman, ifadesinde kardeşinin son sözlerinden şöyle bahsetti

DHA
11. kattan düşen Özlem Akman’ın son sözleri ortaya çıktı! Şarkıcı ablası Esra Akman anlattı!

Şüpheli olay önceki gece Bursa Nilüfer'de yaşandı. Güzellik uzmanı Özlem Akman, rezidansın 11'inci katındaki evlerinin balkonuna çıktı.

11. kattan düşen Özlem Akman’ın son sözleri ortaya çıktı! Şarkıcı ablası Esra Akman anlattı!

ÖZLEM AKMAN NASIL ÖLDÜ?
Ancak iddialara göre dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Özlem Akman, önce binanın dışında kurulu olan iskeleye sonra da beton zemine çarptı.

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11. kattan düşen Özlem Akman’ın son sözleri ortaya çıktı! Şarkıcı ablası Esra Akman anlattı!

Ancak iddialara göre dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Özlem Akman, önce binanın dışında kurulu olan iskeleye sonra da beton zemine çarptı.

11. kattan düşen Özlem Akman’ın son sözleri ortaya çıktı! Şarkıcı ablası Esra Akman anlattı!

Cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

11. kattan düşen Özlem Akman’ın son sözleri ortaya çıktı! Şarkıcı ablası Esra Akman anlattı!

Polis ise sır ölümü aydınlatmak için düğmeye bastı. Ekipler, olay anında evde olan kardeşi şarkıcı Esra Akman ile erkek arkadaşının ifadelerini aldı.

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