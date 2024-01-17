Haberler
Yaşam
11. kattan düşen Özlem Akman’ın son sözleri ortaya çıktı! Şarkıcı ablası Esra Akman anlattı!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
10:02
11. kattan düşen Özlem Akman’ın son sözleri ortaya çıktı! Şarkıcı ablası Esra Akman anlattı!
Güzellik uzmanı Özlem Akman, rezidansın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Polis şüpheli ölümü aydınlatmak için harekete geçti. Olay anında şarkıcı ablası ile erkek arkadaşının da evde olduğu belirlendi. Şarkıcı Esra Akman, ifadesinde kardeşinin son sözlerinden şöyle bahsetti