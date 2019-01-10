Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • 11 Ocak BİM aktüel kataloğunda büyük sürpriz! Yarın BİM aktüel indirimli ürünleri satışta olacak

11 Ocak aktüel kataloğunda büyük sürpriz! Yarın BİM aktüel indirimli ürünleri satışta olacak

Yeni yılın ikinci haftasında satışa sunulacak ürünler heyecanla araştırılıyor. , resmi niternet sitesi üzerinden aktüel indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. BİM aktüel kataloğu arasında en dikkat çeken ürünler ankastre seti ve ütü oldu. Özellikle ev hanımlarının yakından takip ettiği listede daha birçok ürün indirimli fiyatlar üzerinden yarın satışa sunulacak. 11 Ocak Cuma günü satışa sunulacak olan tam sayfa kataloğuna buradan ulaşabilirsiniz.

11 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ

11 Ocak BİM aktüel ürünleri yine en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Yarın satışa sunulacak ürünler öncesi BİM aktüel kataloğu özellikle ev hanımları tarafından merakla inceleniyor.

İşte BİM aktüel kataloğu;

Giriş Tarihi: 10.01.2019 09:27
11 Ocak BİM aktüel kataloğunda büyük sürpriz! Yarın BİM aktüel indirimli ürünleri satışta olacak

BİM HAKKINDA BİLGİLER

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

11 Ocak BİM aktüel kataloğunda büyük sürpriz! Yarın BİM aktüel indirimli ürünleri satışta olacak

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan , portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
11 Ocak BİM aktüel kataloğunda büyük sürpriz! Yarın BİM aktüel indirimli ürünleri satışta olacak

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır'da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

11 Ocak BİM aktüel kataloğunda büyük sürpriz! Yarın BİM aktüel indirimli ürünleri satışta olacak
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
11 Ocak BİM aktüel kataloğunda büyük sürpriz! Yarın BİM aktüel indirimli ürünleri satışta olacak
11 Ocak BİM aktüel kataloğunda büyük sürpriz! Yarın BİM aktüel indirimli ürünleri satışta olacak
11 Ocak BİM aktüel kataloğunda büyük sürpriz! Yarın BİM aktüel indirimli ürünleri satışta olacak
BİZE ULAŞIN