11 Ocak BİM aktüel kataloğunda büyük sürpriz! Yarın BİM aktüel indirimli ürünleri satışta olacak

Yeni yılın ikinci haftasında satışa sunulacak ürünler heyecanla araştırılıyor. BİM, resmi niternet sitesi üzerinden aktüel indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. BİM aktüel kataloğu arasında en dikkat çeken ürünler ankastre seti ve ütü oldu. Özellikle ev hanımlarının yakından takip ettiği listede daha birçok ürün indirimli fiyatlar üzerinden yarın satışa sunulacak. 11 Ocak Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünleri tam sayfa kataloğuna buradan ulaşabilirsiniz.

11 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ

11 Ocak BİM aktüel ürünleri yine en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Yarın satışa sunulacak ürünler öncesi BİM aktüel kataloğu özellikle ev hanımları tarafından merakla inceleniyor.

İşte BİM aktüel kataloğu;