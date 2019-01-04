BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! – 11 Ocak bu hafta BİM aktüel ürünler listesi neler var?

11 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! – Bu hafta BIM aktüel ürünler listesinde neler var?

BİM marketler zinciri bu hafta da yayınlayacağı ürünler ile birçok kişinin dikkatini çekmeyi başaracak. Her hafta getirdiği indirimli ürünler ile çok sayıda kitleye hitap eden, aile ekonomisi için dar ve orta gelirli ailelerin en çok tercih ettiği marketler zincirinden biri olan BİM aktüel ürünleri bu hafta da raflardaki yerini alacak. Özellikle her hafta getirdiği belli başlı ürünler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran market, bu hafta da Ankastre seti ile dikkatleri üzerine çekiyor. İşte 11 Ocak Cuma BIM aktüel ürünler kataloğu…