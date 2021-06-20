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Haberler Yaşam 1100 TL sosyal destek yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek yardımı 1100 TL sosyal yardım başvurusu ve sonuç ekranı
Giriş Tarihi: 20.06.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 09:14

1100 TL sosyal destek yardım başvurusu nasıl yapılır? ve sonuç ekranı

ile ilgili sorgulamalar binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlar sosyal yardım paralarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen destek projesi ödemeleri için belirtilen şartları taşıyan vatandaşlar E Devlet başvuru ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirirken ilk kez başvuru yapacaklar "1100 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. Yardım parasına başvurmadıysanız ve başvurmak istiyorsanız son gün 30 Haziran. Peki 1100 TL sosyal destek yardım başvurusu nasıl yapılır? ve sonuç ekranı

1100 TL sosyal destek yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek yardımı 1100 TL sosyal yardım başvurusu ve sonuç ekranı

Tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi kişilere hane bazlı olarak verilen sosyal yardım başvuru sonuçları merak ediliyor. 1100 TL yardım parasının hesabınıza yatıp yatmadığını üzerinden öğrenebiliyorsunuz. Henüz başvuruda bulunmamış olan vatandaşlar nakdi destek ödemesinden yararlanmak için 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, ne zaman yatacak, pandemi destek yardımı şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki 1100 TL sosyal destek yardım başvurusu nasıl yapılır? ve sonuç ekranı ile sürece dair tüm detaylar…

1100 TL sosyal destek yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek yardımı 1100 TL sosyal yardım başvurusu ve sonuç ekranı

1100 TL PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU VE SONUÇ EKRANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından başvurularında banka hesabı olan veya PTT Kart'ı olan 1,2 milyon haneye 1100 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapıldığını ifade etti.

İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmından öğrenebilir.

Pandemi nedeniyle zor şartlar altında yaşan ailelere, tarafından 1000 TL yardım yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu destek ödemesini 100 TL artırılarak 1100 TL yaptığı açıklandı.

İhtiyaç sahibi aileler 1100 TL yardım başvurusunun ne zaman verileceğini merak ediyor. Söz konusu ödemelerin başvuru sonuçları henüz kesinleşmedi. Sonuçların açıklandığı haberinin gelmesinin ardından vatandaşlar e-Devlet sayfasından "Başvurular Listesi" kısmına tıklayıp 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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1100 TL sosyal destek yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek yardımı 1100 TL sosyal yardım başvurusu ve sonuç ekranı

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

1100 TL sosyal destek yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek yardımı 1100 TL sosyal yardım başvurusu ve sonuç ekranı

SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

1100 TL sosyal destek yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi sosyal destek yardımı 1100 TL sosyal yardım başvurusu ve sonuç ekranı

SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

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