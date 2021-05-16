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Haberler Yaşam 1100 TL sosyal yardım başvuru sonucu E Devlet ile sorgulama: 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir ve pandemi destek parası ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 16.05.2021 08:12 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 14:43

1100 TL başvuru sonucu E Devlet ile sorgulama: 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir ve pandemi destek parası ne zaman yatacak?

Salgın döneminde devlet tarafından sağlanan 1100 TL pandemi destek parası ile ilgili geçtiğimiz günlerde Bakan Derya Yanık flaş açıklamalarda bulunmuş ve 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibine bu nakdi desteğin verileceği duyurulmuştu. Geçtiğimiz sene 1000 TL olarak verilen bu ödenek bu sene ise 1100 TL'ye yükselirken bu ödenekten faydalanmak isteyen binlerce kişi "e-Devlet ile sosyal yardım başvurusu ve sonuç sorgulama nasıl yapılır? 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte nakdi yardım başvuru sürecine ilişkin tüm detaylar…

E Devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama: 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir ve pandemi destek parası ne zaman yatacak?

Maddi anlamda salgın sürecinden olumsuz yönde etkilenen 2 milyonu aşkın vatandaşa 1100 TL verileceği duyuruldu. Milyonlarca vatandaş bu kapsamda e-devlet ekranı üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirirken öte yandan konuyla ilgili olarak "e-Devlet ile sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal yardım pandemi parası başvuru sürecine dair bilinmesi gereken tüm detayları geçtiğimiz günkü açıklamasında kamuoyu ile paylaşmıştı.

E Devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama: 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir ve pandemi destek parası ne zaman yatacak?

NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ 2021

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı '' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için 'Tam Kapanma Programı' adı altında yeni bir yardım programı başlattıklarını bildirdi. Bakan Yanık, söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik olarak ve ayrıca başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını belirtti. Program ile gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydeden Bakan Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi.

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E Devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama: 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir ve pandemi destek parası ne zaman yatacak?

1100 TL SOSYAL YARDIM DESTEK PARASI BAŞVURU VE SONUÇ EKRANI!

1100 TL pandemi destek başvuru sonuçları ile ilgili son gelişmeler milyonların gündeminde bulunuyor. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı '' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi. başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına ödemelerin yapılacağı bakanlık tarafından açıklandı.

E Devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama: 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir ve pandemi destek parası ne zaman yatacak?

Öte yandan bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri ramazan bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da ödemeleri ile birlikte yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi hanelere 1.100 lira tutarında nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladı.

E Devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama: 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir ve pandemi destek parası ne zaman yatacak?

2 MİLYON HANE

2 milyonu aşkın haneye 1100 lira '' ödemesi yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi 2 milyonu aşkın haneye, 1100 lira tutarında Tam Kapanma Programı ödemesi gerçekleştirileceğini bildirdi.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında '' ödemesi gerçekleştireceğiz."

Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.

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