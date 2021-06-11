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Haberler Yaşam 1100 TL sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgulama ekranı: e-Devlet ile 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 11.06.2021 12:59 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 13:02

1100 TL başvuru ve sonuç sorgulama ekranı: ile 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?

Salgın sürecinde ekonomik açıdan yapılan desteklerden en çok ilgi göreni 1100 TL pandemi parası oldu. Bu nakdi yardıma aracılığı ile milyonlarca vatandaş başvuruda bulunurken halen başvurmamış olan veya başvurularının sonucunu öğrenmek isteyen kişiler ise "e-Devlet ile sosyal yardım başvurusu ve sonuç sorgulama nasıl yapılır, ödemeler ne zaman yapılacak? 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?" gibi birçok soruya ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı'ndan hemen önce 2 milyonu aşkın vatandaşımıza sağlanan bu nakdi ücret desteğinin başvurularına ilişkin ekranın halen açık olması nedeniyle ihtiyaç sahipleri işlemlerine devam ediyor. İşte pandemi destek parası başvuru sürecine ilişkin detaylar…

1100 TL sosyal yardım başvurusu e-Devlet ile sonuç sorgulama ekranı: 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle devlet tarafından birçok farklı ödeneğin sağlandığı bilinirken bunlardan en çok ilgi göreni 1100 TL'lik parası olmuştu. Milyonlarca vatandaşlara geçtiğimiz seneden bu yana nakdi yardım sağlanırken halen başvurmamış olan veya başvuru sonucunu sorgulamak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bu noktada " ile sosyal yardım başvurusu ve sonuç sorgulama nasıl yapılır? 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?" sorularını da gündeme taşıyor. İşte pandemi destek parası ödemelerine ilişkin tüm detaylar…

1100 TL sosyal yardım başvurusu e-Devlet ile sonuç sorgulama ekranı: 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?

1100 TL PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU VE SONUÇ EKRANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından başvurularında banka hesabı olan veya PTT Kart'ı olan 1,2 milyon haneye 1100 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapıldığını ifade etti.

İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının " Sorgula" başlıklı kısmından öğrenebilir.

Pandemi nedeniyle zor şartlar altında yaşan ailelere, tarafından 1000 TL yardım yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu destek ödemesini 100 TL artırılarak 1100 TL yaptığı açıklandı.

İhtiyaç sahibi aileler 1100 TL yardım başvurusunun ne zaman verileceğini merak ediyor. Söz konusu ödemelerin başvuru sonuçları henüz kesinleşmedi. Sonuçların açıklandığı haberinin gelmesinin ardından vatandaşlar e-Devlet sayfasından "Başvurular Listesi" kısmına tıklayıp 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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1100 TL sosyal yardım başvurusu e-Devlet ile sonuç sorgulama ekranı: 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

'te üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU

1100 TL sosyal yardım başvurusu e-Devlet ile sonuç sorgulama ekranı: 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?

SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

1100 TL sosyal yardım başvurusu e-Devlet ile sonuç sorgulama ekranı: 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?

SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

üzerinden parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından " Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

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