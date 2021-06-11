1100 TL sosyal yardım başvurusu e-Devlet ile sonuç sorgulama ekranı: 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?

Salgın sürecinde ekonomik açıdan yapılan desteklerden en çok ilgi göreni 1100 TL sosyal yardım pandemi parası oldu. Bu nakdi yardıma e-Devlet aracılığı ile milyonlarca vatandaş başvuruda bulunurken halen başvurmamış olan veya başvurularının sonucunu öğrenmek isteyen kişiler ise "e-Devlet ile sosyal yardım başvurusu ve sonuç sorgulama nasıl yapılır, ödemeler ne zaman yapılacak? 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?" gibi birçok soruya ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı'ndan hemen önce 2 milyonu aşkın vatandaşımıza sağlanan bu nakdi ücret desteğinin başvurularına ilişkin ekranın halen açık olması nedeniyle ihtiyaç sahipleri işlemlerine devam ediyor. İşte pandemi destek parası başvuru sürecine ilişkin detaylar…