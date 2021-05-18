1100 TL sosyal yardım başvurusu e-Devlet Kapısı ile sonuç sorgulama: 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?

Binlerce kişi e-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım pandemi parası başvuru ekranını araştırmaya devam ediyor. 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' kapsamında Ramazan Bayramı'ndan hemen önce 2 milyonu aşkın vatandaşımıza sağlanan bu nakdi ücret desteğinin başvurularına ilişkin ekranın halen açık olması nedeniyle ihtiyaç sahipleri işlemlerine devam ediyor. Bu kapsamda "e-Devlet ile sosyal yardım başvurusu ve sonuç sorgulama nasıl yapılır? 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası ne zaman yatacak, şartları neler ve kimlere verilecek?" soruları da gündeme taşındı. İşte pandemi destek parası başvurularına dair merak edilen tüm detaylar…