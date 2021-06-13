1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl, nereden yapılır, kimlere verilecek? Sosyal yardım desteği 1100 TL pandemi destek parası şartları neler? İşte E Devlet başvuru ekranı

Sosyal yardım pandemi parası başvuruları e-devlet aracılığı ile alınmaya devam ediyor. Salgın sürecinde vatandaşlara sağlanmakta olan nakdi ödeneklerden biri olan ve çeşitli aralıklarla milyonlarca vatandaşa verilen bu yardımın başvuruları halen ilgi görüyor. Bu noktada "1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve kimlere verilecek?" soruları da yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı'ndan hemen önce 2 milyonu aşkın vatandaşımıza sağlanan bu nakdi ücret desteğinin başvurularına ilişkin ekranın halen açık olması nedeniyle ihtiyaç sahipleri işlemlerine devam ediyor. İşte 1100 TL sosyal yardım pandemi destek parası başvuru sürecine ilişkin detaylar…