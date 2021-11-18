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Haberler Yaşam 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Pandemi destek parası e devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvuru ve sonuç ekranı!
Giriş Tarihi: 18.11.2021 00:44 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 00:44

1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Pandemi destek parası e devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvuru ve sonuç ekranı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen 1100 TL sosyal yardım başvurusu ile ilgili sorgulamalar devam ediyor. Koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen 1100 TL sosyal yardım başvurusu e devlet üzerinden tamamlanıyor. Bu kapsamda; faz 3 ödemeleri pandemi sosyal destek yardımı başvuruları E Devlet üzerinden yapılacak olup sonuçlar ise yine e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. Peki 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e devlet Pandemi destek parası 1100 TL sosyal yardım başvuru ve sonuç ekranı ile ilgili detaylar…

1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Pandemi destek parası e devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvuru ve sonuç ekranı!

1100 TL sosyal yardım başvurusu ile ilgili sorgulamalar binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Pandemi döneminde sadece ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlandığı pandemi parası başvuruları 2021 yılında da devam ediyor. Bilindiği üzere pandemi destek parası 1000 TL iken 1100 TL civarına yükselmişti. Peki 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e devlet Pandemi destek parası 1100 TL sosyal yardım başvuru ve sonuç ekranı

1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Pandemi destek parası e devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvuru ve sonuç ekranı!

1100 TL PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU VE SONUÇ EKRANI

Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik alanda sıkıntılar yaşayan kişilere her ay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1.000 TL destek ödemesi gerçekleştiriliyor ve kişilerin ekonomik yüklerini hafifletmek amaçlanıyor.

Sosyal yardım bilinen adıyla pandemi yardımlarında Faz 3 ödemeleri ve başvuruları devam ederken, gözler sonuç ekranına çevrildi.

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1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Pandemi destek parası e devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvuru ve sonuç ekranı!

SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Pandemi destek parası e devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvuru ve sonuç ekranı!

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

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1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Pandemi destek parası e devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvuru ve sonuç ekranı!

SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

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