2020 yılında 1000 TL pandemi parası olarak devlet tarafından verilen nakdi destek bu yıl ile birlikte 1100 TL oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tam kapanma döneminde 2 milyonun üzerindeki haneye 1100 TL nakdi destek verileceğini belirterek "2 milyar liranın üzerinde sosyal yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz" dedi. Hal böyle olunca; yardım başvurusu hakkında sorgulamalar da başlamış oldu. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda ise Başkan Erdoğan da yardım başvurusu hakkında açıklamalar yapmış ve "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda; 1100 TL sosyal yardım parası ne zaman yatacak? 1100 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alabilir? E Devlet ile 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı başvuru ve sonuç ekranı!