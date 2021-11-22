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Haberler Yaşam 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e devlet 1100 TL pandemi yardımı sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgula ekranı
Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 11:44

1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e devlet 1100 TL pandemi yardımı sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgula ekranı

Koronavirüs salgını sebebiyle 1100 TL sosyal yardım başvurusu ile ilgili detaylar merak ediliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen pandemi destek parası başvurusu e devlet üzerinden tamamlanıyor. Bilindiği üzere geçen seneye oranla Cumhurbaşkanı Erdoğan desteğin 1000 TL'den 1100 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Peki 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e devlet 1100 TL pandemi yardımı sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgula ekranı ile ilgili detaylar…

1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e devlet 1100 TL pandemi yardımı sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgula ekranı

1100 TL sosyal yardım başvurusu ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunmaya devam ediyor. Pandemi sosyal destek yardımından faydalanmak isteyenler 3.faz 1100 TL pandemi destek başvuru formu e-Devlet başvurunun nasıl yapıldığını ve devam edip etmediğini sorguluyor. Salgının başından itibaren ihtiyaç sahiplerine ödenen sosyal yardım parası e devlet üzerinden bakılıyor. Peki 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e devlet 1100 TL pandemi yardımı sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgula ekranı

1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e devlet 1100 TL pandemi yardımı sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgula ekranı

1100 TL PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU VE SONUÇ EKRANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti. Bakan Yanık şunları söyledi: "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." demişti.

İhtiyaç sahibi aileler 1100 TL yardım başvurusunun ne zaman verileceğini merak ediyor. Söz konusu ödemelerin başvuru sonuçları henüz kesinleşmedi. Sonuçların açıklandığı haberinin gelmesinin ardından vatandaşlar e-Devlet sayfasından "Başvurular Listesi" kısmına tıklayıp 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

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1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e devlet 1100 TL pandemi yardımı sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgula ekranı

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

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SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e devlet 1100 TL pandemi yardımı sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgula ekranı

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