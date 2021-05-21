1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? E devlet ile pandemi sosyal destek yardımı 1100 TL yardım başvurusu ve sosyal yardım parası sonuç ekranı

1100 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları ile ilgili sorgulamalar haftanın beşinci gününde devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz aylarda 2 milyonun üzerindeki ihtiyaç sahibi haneye, hane başı pandemi sosyal destek parası ödemesi yapılacağını duyurdu. Vatandaşlar e devlet ekranı üzerinden başvuru ve sonuçları öğrenebiliyor. Daha önceleri sistemde başvurusu bulunan ve sosyal yardım parası almaya hak kazanan kişilerin banka hesaplarına nakdi destek yatırılacak olup hesabı bulunmayanların ise PTT kartlarına ödeme işlemleri gerçekleştirilecek. Peki 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? E devlet ile pandemi sosyal destek yardımı 1100 TL yardım başvurusu ve sosyal yardım parası sonuç ekranı