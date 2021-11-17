Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen 1100 TL sosyal yardım başvurusu ile ilgili sorgulamalar devam ediyor. Koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen 1100 TL sosyal yardım başvurusu e devlet üzerinden tamamlanıyor. Bu kapsamda; faz 3 ödemeleri pandemi sosyal destek yardımı başvuruları E Devlet üzerinden yapılacak olup sonuçlar ise yine e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. Peki 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e devlet Pandemi destek parası 1100 TL sosyal yardım başvuru ve sonuç ekranı ile ilgili detaylar…