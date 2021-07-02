1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e devlet Sosyal yardım 1100 TL pandemi destek parası başvuru ve sonuç sorgula ekranı

Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 1100 TL sosyal yardım başvurusu binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Yardım parası için başvuruların 30 Haziran'da sona ereceği bilinirken konuya yönelik pandemi sosyal destek parası sorgulamaları hız kazandı. İhtiyaç sahibi hanelere ödenecek olan pandemi parası olarak bilinen sosyal yardım parası başvuruları ve sonuç sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. Peki 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve kimler alabilir? E devlet Sosyal yardım 1100 TL pandemi destek parası başvuru ve sonuç sorgula ekranı