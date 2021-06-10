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Haberler Yaşam 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Sosyal yardım parası E Devlet ile 1100 TL pandemi destek başvurusu ve sonuç ekranı
Giriş Tarihi: 10.06.2021 19:58 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 19:58

başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Sosyal yardım parası E Devlet ile 1100 TL pandemi destek başvurusu ve sonuç ekranı

Geçtiğimiz seneye oranla artan parası ihtiyaç sahiplerine verilmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında nakdi ücret desteği kapsamında nasıl yapılır, şartları neler, ne zaman yatacak sorusuna yanıt aranıyor. Tam kapanma sürecinde pandemi destek başvuru formu sayfası aramaları hız kazandı. Bakan Derya Yanık, pandemi sosyal destek parası hakkında merak edilen tüm detayları kamuoyuna duyurmuştu. İhtiyaç sahibi haneler için nasıl yapılır, şartları neler? Sosyal yardım parası E Devlet ile 1100 TL pandemi destek başvurusu ve sonuç ekranı

1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Sosyal yardım parası E Devlet ile 1100 TL pandemi destek başvurusu ve sonuç ekranı

başvurusu ile ilgili sorgulamalar binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Pandemi destek parasından faydalanmak isteyen vatandaşlara sosyal yardım parası ödenmeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi hanelere ödenecek olan pandemi parası olarak bilinen sosyal yardım parası başvuruları ve sonuç sorgulama işlemleri üzerinden yapılıyor. Henüz başvuruda bulunmamış vatandaşlar ise 1100 TL pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, sosyal yardım parası yattı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki nasıl yapılır, şartları neler? Sosyal yardım parası E Devlet ile 1100 TL pandemi destek başvurusu ve sonuç ekranı 2021

1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Sosyal yardım parası E Devlet ile 1100 TL pandemi destek başvurusu ve sonuç ekranı

1100 TL PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU VE SONUÇ EKRANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından başvurularında banka hesabı olan veya PTT Kart'ı olan 1,2 milyon haneye 1100 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapıldığını ifade etti.

İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmından öğrenebilir.

Pandemi nedeniyle zor şartlar altında yaşan ailelere, tarafından 1000 TL yardım yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu destek ödemesini 100 TL artırılarak 1100 TL yaptığı açıklandı.

İhtiyaç sahibi aileler 1100 TL yardım başvurusunun ne zaman verileceğini merak ediyor. Söz konusu ödemelerin başvuru sonuçları henüz kesinleşmedi. Sonuçların açıklandığı haberinin gelmesinin ardından vatandaşlar e-Devlet sayfasından "Başvurular Listesi" kısmına tıklayıp 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Sosyal yardım parası E Devlet ile 1100 TL pandemi destek başvurusu ve sonuç ekranı

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

'te üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU

1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Sosyal yardım parası E Devlet ile 1100 TL pandemi destek başvurusu ve sonuç ekranı

SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Sosyal yardım parası E Devlet ile 1100 TL pandemi destek başvurusu ve sonuç ekranı

SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

üzerinden parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

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