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Haberler Yaşam 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, sosyal yardım parası ne zaman yatacak? E Devlet 1100 TL pandemi sosyal destek başvurusu ve sonuç ekranı
Giriş Tarihi: 03.05.2021 06:30 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 15:33

1100 TL sosyal nasıl yapılır, ne zaman yatacak? E Devlet 1100 TL ve sonuç ekranı

2020 yılında 1000 TL olarak devlet tarafından verilen bu yıl ile birlikte 1100 TL oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı , tam kapanma döneminde 2 milyonun üzerindeki haneye verileceğini belirterek "2 milyar liranın üzerinde sosyal yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz" dedi. Hal böyle olunca; hakkında sorgulamalar da başlamış oldu. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda ise da yardım başvurusu hakkında açıklamalar yapmış ve "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda; 1100 TL ne zaman yatacak? parası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alabilir? E Devlet ile 1100 TL başvuru ve sonuç ekranı!

1100 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alabilir? E Devlet ile 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı başvuru ve sonuç ekranı!

Daha önceleri desteği olarak verilen bu yıl 1100 TL olarak açıklandı. "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" ile birlikte verilecek olan başvuruları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Konu ile ilgili hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı hem de açıklamalarda bulunmuştu. Bu kapsamda; 1100 TL ne zaman yatacak? parası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alabilir? E Devlet ile 1100 TL başvuru ve sonuç ekranı!

1100 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alabilir? E Devlet ile 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı başvuru ve sonuç ekranı!

NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLIYOR!

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' adı altında yeni bir yardım programı başlattıklarını bildirdi. Bakan Yanık, söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik olarak ve ayrıca başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını belirtti. Program ile gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydeden Bakan Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında sağlayacağız" dedi.

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1100 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alabilir? E Devlet ile 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı başvuru ve sonuç ekranı!

BAYRAMA KADAR TESLİM EDİLECEK

Öte yandan bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri ramazan bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı , 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi hanelere 1.100 lira tutarında nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladı.

1100 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alabilir? E Devlet ile 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı başvuru ve sonuç ekranı!

2 MİLYON HANE

2 milyonu aşkın haneye 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi 2 milyonu aşkın haneye, 1100 lira tutarında Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesi gerçekleştirileceğini bildirdi.

1100 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alabilir? E Devlet ile 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı başvuru ve sonuç ekranı!

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."

Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.

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