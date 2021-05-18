Salgın döneminde ihtiyaç sahibi hanelere verilen pandemi parası ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 2 milyonun üzerindeki haneye 1100 TL sosyal yardım parası ödemeleri yapıldı. E Devlet ekranı üzerinden başvuru ve sonuç için işlemler yapılacak olup tam kapanma döneminin sona ermesi ve kademeli normalleşme dönemine gidilmesi ile birlikte "1100 TL sosyal yardım parası ödemeleri bitti mi? E Devlet ile pandemi sosyal destek parası 1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" şeklindeki sorulara yanıt aranmaya devam ediliyor. İşte yardım başvurusu hakkında son gelişmeler!