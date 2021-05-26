Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1100 TL sosyal yardım başvurusu milyonların gündemine geliyor. Özellikle koronavirüs kaynaklı ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlar pandemi sosyal destek yardımı sorgulamalar yapıyor. 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma döneminde sosyal yardım parası ödemeleri ihtiyaç sahibi hanelere teslim edileceği biliniyor. Henüz başvuruda bulunmayanlar ise E Devlet ile 1100 TL pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, sosyal destek parası ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Peki 1100 TL sosyal yardım parası yattı mı, ne zaman yatacak, şartları nelerdir? Pandemi sosyal destek E devlet ile 1100 TL sosyal yardım başvuru sonuç ekranı ve süreç hakkında tüm detaylar