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Haberler Yaşam 1100 TL sosyal yardım parası yattı mı, pandemi sosyal destek yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? E devlet ile 1100 TL yardım başvurusu ve sonuç ekranı!
Giriş Tarihi: 04.06.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 09:22

1100 TL yattı mı, pandemi sosyal destek yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? E devlet ile 1100 TL ve sonuç ekranı!

Koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar 1100 TL ile ilgili başvuru sonuçları sorgulamasına devam ediyor. Bakanlık tarafından sağlanan ödemeleri e devlet üzerinden sorgulanıyor. Haziran ayına girmemizle birlikte Pandemi destek parasından faydalanmak isteyen vatandaşlar "sosyal nasıl yapılır, şartları neler, kimler alabilir ve sonuç sorgulama nasıl yapılır" sorularına yanıt arıyor. Başvuru ve sonuç görüntüleme ekranına üzerinden ulaşılacak olup gerekli şartlar sağlandığında ödemeler gerçekleştirilecek. Peki 1100 TL sosyal yardım parası yattı mı, pandemi sosyal destek yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 1100 TL yardım başvurusu ve sonuç ekranı!

1100 TL sosyal yardım parası yattı mı, pandemi sosyal destek yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? E devlet ile 1100 TL yardım başvurusu ve sonuç ekranı!

son günlerde binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Hafta sonuna gelinmeden önce pandemi sosyal yardım parasından yararlanmak isteyen vatandaşlar 1100 TL ödemeleri bitti mi, şartları neler sorusuna yanıt arıyor. Başvuru ve ödemelere ilişkin Bakan Derya Yanık 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibine, hane başı "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" ile nakdi destek sağlanacağını paylaşmıştı. Peki 1100 TL sosyal yardım parası yattı mı, pandemi sosyal destek yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 1100 TL ve sonuç ekranı!

1100 TL sosyal yardım parası yattı mı, pandemi sosyal destek yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? E devlet ile 1100 TL yardım başvurusu ve sonuç ekranı!

Geçtiğimiz dönemde 1000 TL olarak sağlanan sosyal yardım ödemeleri, 1100 TL olarak arttırıldı. 1100 TL sosyal destek yardımı koronavirüs pandemisi sebebiyle tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerindeki ihtiyaç sahibi haneye 1.100 TL tutarındaki nakdi destek ödemelerinin tamamlandığını açıkladı. 1100 TL olarak verilen sonuç sorgulamaları üzerinden TC Kimlik Numarası ile gerçekleşiyor. Pandemi sosyal destek yardımı sistemde banka hesap bilgileri bulunan kişilerin hesaplarına yatırıldı.

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1100 TL sosyal yardım parası yattı mı, pandemi sosyal destek yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? E devlet ile 1100 TL yardım başvurusu ve sonuç ekranı!

YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti. Bakan Yanık şunları söyledi: "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını üzerinden almıştık. Daha önce üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." dedi.

Bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak.

1100 TL sosyal yardım parası yattı mı, pandemi sosyal destek yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? E devlet ile 1100 TL yardım başvurusu ve sonuç ekranı!

SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

üzerinden 1100 TL sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU VE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

1100 TL sosyal yardım parası yattı mı, pandemi sosyal destek yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? E devlet ile 1100 TL yardım başvurusu ve sonuç ekranı!

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri üzerinden takip edilebilecektir..

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

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