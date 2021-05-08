Tam kapanma döneminde ihtiyaç sahibi hanelere verilecek olan 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamaları sürüyor. Hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık hem de Başkan Erdoğan pandemi sosyal destek yardımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydeden Bakan Derya Yanık'ın açıklamalarının ardından "1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir ve şartları nelerdir?" şeklindeki pandemi parası hakkında sorgulamalar hız kesmeden sürüyor. İşte E Devlet 1100 TL sosyal yardım parası/pandemi sosyal destek başvurusu ve sonuç ekranı!