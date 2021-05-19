Salgın döneminde ihtiyaç sahibi hanelere verilen pandemi parası ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 2 milyonun üzerindeki haneye 1100 TL sosyal yardım parası ödemeleri yapıldı. E Devlet ekranı üzerinden başvuru ve sonuç için işlemler yapılacak olup tam kapanma döneminin sona ermesi ve kademeli normalleşme dönemine gidilmesi ile birlikte "1100 TL sosyal yardım parası ödemeleri bitti mi, devam ediyor mu? E Devlet ile pandemi sosyal destek parası 1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" şeklindeki sorulara yanıt aranmaya devam ediliyor. İşte yardım başvurusu hakkında son gelişmeler!