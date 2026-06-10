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12 Haziran 2026 Cuma günü okullar tatil mi, neden? MEB açıkladı! İşte, 12 Haziran okulların tatil durumu
Giriş Tarihi: 10.06.2026 23:13
12 Haziran 2026 Cuma günü okullar tatil mi, neden? MEB açıkladı! İşte, 12 Haziran okulların tatil durumu
Öğrenci, öğretmen ve velilerin gündeminde "12 Haziran 2026 Cuma tatil mi, okul var mı?" sorusu yer aldı. Böylece MEB tarafından açıklanan bilgiler doğrultunda tüm bilgiler netleşti. İşte LGS sınavı öncesinde okulların durumuna ve 12 Haziran tarihine ait detaylar…