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12 Haziran Cuma günü okullar tatil mi, hangi kademelerde tatil? MEB'den LGS 2026 öncesi duyuru!
Giriş Tarihi: 09.06.2026 08:16
12 Haziran Cuma günü okullar tatil mi, hangi kademelerde tatil? MEB'den LGS 2026 öncesi duyuru!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren kritik bir kararı alındı. Eğitim öğretim döneminin sonuna yaklaşırken, 14 Haziran'da düzenlenecek LGS merkezi sınavı öncesinde takvimde zorunlu bir değişikliğe gidildi. Alınan karar doğrultusunda 12 Haziran Cuma okullar tatil mi ve ders işlenecek mi sorusu resmi olarak netlik kazandı.