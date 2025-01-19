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Haberler Yaşam 12 yaşındaki Eslem köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Bakan Yumaklı'dan açıklama: Gerekli cezalar verilecek
Giriş Tarihi: 19.01.2025 14:21 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 14:23

12 yaşındaki Eslem köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Bakan Yumaklı'dan açıklama: Gerekli cezalar verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari'de Eslem Teker'in (12) köpek saldırısında yaşamını yitirmesine ilişkin, "Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler. Biz de Bakanlık olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

DHA
12 yaşındaki Eslem köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Bakan Yumaklı’dan açıklama: Gerekli cezalar verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari Yüksekova'da henüz 12 yaşındaki kız çocuğumuz Eslem Teker'in sahipsiz sokak köpekleri tarafından uğradığı saldırı neticesinde hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz.

12 yaşındaki Eslem köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Bakan Yumaklı’dan açıklama: Gerekli cezalar verilecek

Bu sorunun toplumsal bir güvenlik meselesi olduğu bilinciyle hazırlanan Kanun ve ilgililerin sorumluluğunun net olarak belirlendiği yönetmelik yayımlanmıştı.

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12 yaşındaki Eslem köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Bakan Yumaklı’dan açıklama: Gerekli cezalar verilecek

Bu düzenlemelerle, sokaklarda başıboş sahipsiz köpek bulunamayacağı, herhangi bir gerekçenin bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye engel olamayacağı net bir şekilde belirlenmiş oldu.

12 yaşındaki Eslem köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Bakan Yumaklı’dan açıklama: Gerekli cezalar verilecek

Ancak Kanunla belirlenmiş sorumluluklarından kaçan yerel yönetimlerden birinin sorumsuzluğu maalesef 12 yaşındaki bir evladımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı" dedi.

12 yaşındaki Eslem köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Bakan Yumaklı’dan açıklama: Gerekli cezalar verilecek

'GEREKLİ CEZAİ VE HUKUKİ TAKİP TİTİZLİKLE YAPILACAK'

Yumaklı, "Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler.

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