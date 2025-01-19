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12 yaşındaki Eslem köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Bakan Yumaklı'dan açıklama: Gerekli cezalar verilecek
Giriş Tarihi: 19.01.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
14:23
12 yaşındaki Eslem köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Bakan Yumaklı'dan açıklama: Gerekli cezalar verilecek
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari'de Eslem Teker'in (12) köpek saldırısında yaşamını yitirmesine ilişkin, "Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler. Biz de Bakanlık olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.