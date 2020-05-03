Haberler Galeri 1200 liraya aldığı hurda arabayı şimdi 8 milyon liraya satıyor! İşte şaşkına çeviren büyük değişim!

1200 liraya aldığı hurda arabayı şimdi 8 milyon liraya satıyor! İşte şaşkına çeviren büyük değişim!

Bir zamanlar oldukça popüler ve güzel olan, fakat şimdilerde çürümeye bırakılmış olan arabalar dünyanın birçok ülkesinde ve şehrinde yer alıyor. Bazı insanlar ise bu araçların kaderini değiştiriyor. Eski hurdaları alıp, yenileyerek sanat eserine dönüştürüyorlar. Ünlü modifiye uzmanı JF Launier de böyle bir işe imza attı. Çok ucuza aldığı ve kimsenin yüzüne bakmadığı aracı yeniledi, şimdi araba için 8 milyon lira istiyor!