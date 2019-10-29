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  • 1200 TL değerindeydi... 8 milyon TL'ye satılıyor! İşte kare kare inanılmaz değişim

1200 TL değerindeydi... 8 milyon TL'ye satılıyor! İşte kare kare inanılmaz

Tarihi ya da hurda olmaya yüz tutmuş otomobillerin hikayelerini anlatan birçok belgesel var. Garajlarda unutulan veya çürümeye bırakılan farklı otomobiller, zorlu bir bakım ve modifiye sürecinden geçerek paha biçilemez bir değere sahip olabiliyor. Şimdi göreceğiniz değişim süreci ise oldukça ilginç... Ünlü modifiye uzmanı JF Launier dikkat çeken bir işe imza attı. Çok ucuza aldığı ve kimsenin yüzüne bakmadığı hurda bir aracı yeniledi, şimdi araba için 8 milyon TL istiyor! İşte ilginç ve bir o kadar da alkış toplayan değişimin hikayesi...

Giriş Tarihi: 29.10.2019 16:47 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 17:00
1200 TL değerindeydi... 8 milyon TL'ye satılıyor! İşte kare kare inanılmaz değişim

Modifiye uzmanı JF Launier sadece 1.200 TL'ye satın aldığı bir araca binlerce dolar harcayarak öyle bir hale getirdi ki...

1200 TL değerindeydi... 8 milyon TL'ye satılıyor! İşte kare kare inanılmaz değişim

Amerika'nın en ünlü oto modifiye uzmanları arasında yer alan JF Launier, sadece yaklaşık 1200 liraya aldığı otomobili için 300 bin dolar para harcadı. İşte aracın ilk hali bu. Çürümüş ve kullanılmaz halde.

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1200 TL değerindeydi... 8 milyon TL'ye satılıyor! İşte kare kare inanılmaz değişim

Tüm her şeye rağmen Launier, hurda arabayla aylarca uğraştı. Tekrardan yaptığı otomobile biçilen fiyat ise yaklaşık 8 milyon lira. İşte o efsane otomobilin kare kare ortaya çıkışı...

1200 TL değerindeydi... 8 milyon TL'ye satılıyor! İşte kare kare inanılmaz değişim
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1200 TL değerindeydi... 8 milyon TL'ye satılıyor! İşte kare kare inanılmaz değişim
1200 TL değerindeydi... 8 milyon TL'ye satılıyor! İşte kare kare inanılmaz değişim
1200 TL değerindeydi... 8 milyon TL'ye satılıyor! İşte kare kare inanılmaz değişim
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