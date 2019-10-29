1200 TL değerindeydi... 8 milyon TL'ye satılıyor! İşte kare kare inanılmaz değişim
1200 TL değerindeydi... 8 milyon TL'ye satılıyor! İşte kare kare inanılmaz değişim
Tarihi ya da hurda olmaya yüz tutmuş otomobillerin değişim hikayelerini anlatan birçok belgesel var. Garajlarda unutulan veya çürümeye bırakılan farklı otomobiller, zorlu bir bakım ve modifiye sürecinden geçerek paha biçilemez bir değere sahip olabiliyor. Şimdi göreceğiniz değişim süreci ise oldukça ilginç... Ünlü modifiye uzmanı JF Launier dikkat çeken bir işe imza attı. Çok ucuza aldığı ve kimsenin yüzüne bakmadığı hurda bir aracı yeniledi, şimdi araba için 8 milyon TL istiyor! İşte ilginç ve bir o kadar da alkış toplayan değişimin hikayesi...
Giriş Tarihi: 29.10.2019
16:47
Güncelleme Tarihi: 29.10.2019
17:00
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